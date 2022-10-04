Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son dönemlerde il genelinde yapılan şok uygulamalarda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 117 adet mermi, 2 adet kuru sıkı tabanca, 67 adet fişek, 24,6 gram eroin, 16,65 gram scank, 24,25 gram esrar, 28,02 gram metamfetamin, 20 gram crax, 1 adet ecstasy ve 145 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uygulamalarda aranan 1 kişide yakalandı.

Tekirdağ’da suç önlemeye ilişkin yapılan uygulamalarda 28 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

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