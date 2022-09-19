Zanlı 6. kattan alt kattaki binaya atlamak istediği sırada camdan sarkılırken polis tarafından son anda yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahsın kaldığı ikamete baskın yaptı.

Tekirdağ Çorlu’da birden fazla suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, apartmanın 4. katındaki camdan sarkılırken polis tarafından yakalandı.

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