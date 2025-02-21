Tekirdağ’da 11 ilçenin şoförler odası başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına tepki gösterdi.

Hüseyin Pehlivan Meydanı’nda minibüs duraklarının olduğu bölgede yapılan basın açıklamasında konuşan Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan, yaklaşık 6 aydır toplanmayan UKOME’nin 1 hafta içinde iki kez toplandığını ancak bu toplantıların da hayal kırıklığıyla sonuçlandığını söyledi. Ticari taksi işgaliye bedelinin araç başına 158 liradan 750 liraya, esnafın otogar giriş-çıkış ücretinin 300 liradan 500 liraya, otogarda gece park etme ücretinin ise 420 liradan 750 liraya çıkarıldığını aktaran Turan, "Esnafın vatandaşı taşıyarak elde etmiş olduğu gelirden Büyükşehir Belediyesinin hiçbir emeği ve gideri olmadan vadilatör sisteminden yüzde 6 komisyon keserek süresiz şekilde dünyada görülmemiş bir sistemle gelir elde etmektedir. Örneğin yılda sadece bir araçtan 110 bin lira kazanç sağlamaktadır. Siz varın 11 ilçede kaç esnaf vardır" dedi.

Büyükşehir Belediyesine tepki

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin oda başkanlarına yönelik yaklaşımını da eleştiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler esnaf temsilcisi, oda başkanları olarak Türkiye’de 30 büyükşehirde 30 UKOME başkanından biri olan daire başkanımız, esnaf adına anlatılan ve izah edilen kararlarda ’Yetki bende değil genel sekreterde’, genel sekreter ’Bende değil sekreter yardımcısında’, sekreter yardımcısı ’Bende değil büyükşehir belediye başkanında’ diyerek yetkiyi birbirine devretmekte ve esnaf temsilcilerini koridorlarda gezdirmektedir. Kapı önünde başka, kapı arkasında başka, UKOME’de başka şekilde sözler vererek esnafı mağdur etmektedirler. Zabıtalar esnafımıza cezalar yazarak ekonomik sıkıntı içinde olan esnafımızı zor durumda bırakmaktadır. Bu cezalar nedeniyle minibüs hatlarıyla beraber plakalarımız iptal olmaktadır."

Zam talebi karşılanmadı

Çorlu Şoförler Odası Başkanı Nadir Samancı ise şoför esnafının ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu belirtti. Bu sorunun acilen giderilmesi gerektiğini söyleyen Samancı, şöyle konuştu:

"Biz toplantıda artan maliyetler kapsamında İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Edirne illerimizdeki zam oranlarını data haline getirip talepte bulunduk. Yüzde 62 oranında bir zam talebinde bulunduk. Taban fiyatta yüzde 45’e indirilmesini istedik. Ama hiçbir şekilde ne bir adım attılar, ne bir öne geldiler. Belediye başkanının talimatı, ‘Yüzde 25 sivile zam verilecek, öğrenciye zam verilmeyecek, öğrenci servisi esnafına zam verilmeyecek’ şeklinde oldu."

Alınan kararın il genelinde geçimini bu işten sağlayan yaklaşık 10 bin kişi ve ailesini ilgilendirdiği belirtildi.