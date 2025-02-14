Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen zihinsel engelli oldukları belirtilen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ufuk Çevrimkaya, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Şarköy ilçesi Aşağı Kalamış Mahallesi’nde meydana geldi. Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Mustafa Çevrimkaya (26) ve Ufuk Çevrimkaya (45), gece saatlerinde sobalı evlerinde uyudu. İddiaya göre, gece yarısı Mustafa ve Ufuk Çevrimkaya, ısınmak amacıyla salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp kendi odalarına aldı. Sabah saatlerinde Saliha Çevrimkaya çocuklarını hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ufuk Çevrimkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bilinci kapalı halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ufuk Çevrimkaya için öğle namazını müteakip Aşağı Kalamış Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, mahalle muhtarları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Çevrimkaya’nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Şarköy Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Mustafa Çevrimkaya’nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.