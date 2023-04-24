Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda silah, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, olaya ilişkin yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros ve Altınova mahallelerinde B.T. (58) ve D.T. (33) isimli şüphelilerin evinde uyuşturucu madde ve ateşli silah bulundurdukları yönünde duyum alınması üzerine KOM İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı personeli operasyon için düğmeye bastı.

B.T. isimli şahsın Barbaros Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 368 adet fişek ele geçirildi. D.T. isimli şahsın ise Altınova Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada, 22 gram kokain, 113 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden D.T., jandarmadaki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. B.T. ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.