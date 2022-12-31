Polis ekipleri, kasten yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs yakalarken, operasyonla ilgili 3 şahsa adli/idari işlem yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 çapında fişek ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İkametlerinde ve işyerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde eve ve işyerlerine düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi.

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