Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde hareket halindeki bir otomobil yanarak hurdaya döndü.

Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Muratlı Çevreyolu Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.G. idaresindeki 59 AFB 792 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü S.G., araçtan inerek otomobil tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.