Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Sarıkamış Harekatı’nın 110’uncu yılı anısına bir anma programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan TABB Anadolu Lisesi Öğretmeni Neslihan Kirezli, "Sarıkamış Harekatı, Türk ordusunun vatan sevgisi, cesareti ve fedakârlığının unutulmaz örneklerinden biridir. Dondurucu soğukta, yokluklar içinde mücadele eden Mehmetçik, vatanın bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış ve yüz binlerce asker, Allahuekber Dağları’nda şehadet mertebesine ulaşmıştır" dedi.

Tiyatro oyununun ardından program Kur’an-ı kerim tilavetiyle sona erdi.

Programa; Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.