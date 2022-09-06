Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İlçenin Malkara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye bir kamyonda yüklü olan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına Hayrabolu Belediyesi iş makinaları da müdahale etti.