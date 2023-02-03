Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyyar bir satıcıya 4 bin 800 lira değerinde sahte banknot veren 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyyar bir satıcıya 4 bin 800 lira değerinde sahte banknot veren 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Çerkezköy ilçesinde seyyar bir satıcıya sahte para veren şahıslar olduğu ihbarı, polise ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, toplamda 4 bin 800 TL değerinde sahte olduğu düşünülen banknot, 1 adet silah ve 23 adet fişek ele geçirdi. Olaya ilişkin şüpheli Ö.S., F.S., S.C. ve U.C. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.S. ise tutuklandı.