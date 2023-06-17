Tekirdağ’da güvenlik güçleri ruhsatsız silahlar ile mücadeleye devam ediyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda ikametlerinde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulunduran kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Sabahın erken saatlerinden düğmeye basan ekipler, önceden belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 113 adet 9mm çapında fişek ele geçirdi. Yapılan aramalarda ele geçirilen silahlarla bağlantısı olduğu belirlenen 4 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.