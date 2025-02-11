Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 07 Şubat 2025 tarihinde Ş.Ş.’nin evine düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirdi.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde 08 Şubat 2025 tarihinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisindeki A.E., E.Ş.G. ve E.Ç.K.’nın üst aramasında 6 gram kubar esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi’nde 09 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde ise S.D.’nin üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha