Tekirdağ merkez Süleymanpasa ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan Ritm-i Ahenk Topluluğu, sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi salonunda Ritm-i Ahenk Topluluğu gösterisi düzenlendi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği topluluğun, sevilen eserleri vurmalı çalgılardan oluşan geniş kadrolu bir ekiple yorumlaması dikkat çekti.

Coşku dolu bir atmosferde gerçekleşen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Salon, izleyicilerin yoğun katılımıyla tamamen dolarken, yer bulamayan misafirler konseri merdiven boşlukları ve kapı girişlerinden takip etti.

Gece sonunda Ritm-i Ahenk Dernek Başkanı Faruk Giley’e teşekkür çiçeği, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku tarafından takdim edildi.

Emin Benan Utku etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada, “Programa katılarak bizi onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Bu yoğun ilgi, bizlere daha büyük alanlarda yeni gösteriler yapma sorumluluğu yükledi. En kısa zamanda daha geniş katılımlı bir etkinlikle yeniden buluşacağız” ifadelerini kullandı.