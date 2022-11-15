Tekirdağ’da, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle trafikte alınan yeni önlemler çerçevesinde; motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde seyahat ederken reflektif yelek giyme zorunluğu getirilmesine ilişkin ’reflektif yelek etkinliği’ gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle trafikte alınan yeni önlemler çerçevesinde; motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde seyahat ederken reflektif yelek giyme zorunluğu getirilmesine ilişkin ’reflektif yelek etkinliği’ gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle trafikte alınan yeni önlemler çerçevesinde motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde seyahat ederken reflektif yelek giyme zorunluğu getirildi. Bu çerçevede Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kumbağ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine reflektör yelek ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Reflektif yelek giymenin artık bir zorunluluk olduğunu halka duyurmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve kazalarının önüne geçebilmek amacıyla düzenlenen programda, “Görünür Ol Hayatta Kal” sloganıyla, emniyet ve jandarma personeli tarafından ’reflektif yelek’ dağıtıldı. Sürücülere, Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verildi.

Programda bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “İncinebilir sürücüler var. Bunlar kimler; bisiklet sürenler, scooter, bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet, motorlu bisiklet kullananlar. Bu sürücülerin trafikte mutlaka görünür olmaları lazım. Kendilerinin karşıdan geleni, yanından geçeni görmesi yetmiyor. Kendilerinin de aynı şekilde diğerleri tarafından görünmesi gerekiyor. Pek çok sürücü karşıdakini görünce onların da kendilerini gördüğünü zannediyorlar. Ama ciddi anlamda trafikte bunu sağlayabilmek, özellikle karanlıkta çok da mümkün değil. Bunu nasıl karşılıyoruz. İşte bu şekilde bisikletlere, motosikletlere, scooterlara reflektör takmakla, üzerlerimize reflektörlü yelek giymekle sağlamış oluyoruz. Devamlı kullandığımızda ümit ediyorum ki bu sürücülerimizin kazaları çok çok daha az olacak. Bütün katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım’a, ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık eşlik etti.