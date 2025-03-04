Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayının vazgeçilmezi olan sıcak pideye ilgi büyük olurken, fırınların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi, Süleymanpaşa’da yoğun talep görüyor. Özellikle iftara yakın saatlerde fırınların önünde bekleyen vatandaşlar, sıcak ve taze pide alabilmek için sabırla sıralarını bekliyor. Geleneksel olarak Ramazan ayında fırınlardan yayılan pide kokusu, mahalle aralarında iftarın habercisi olurken, vatandaşlar da bu lezzeti tatmak için fırınların yolunu tutuyor.

Fırın işletmecileri, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da pideye yoğun bir talep olduğunu belirterek, vatandaşlara sıcak pide ulaştırabilmek için üretimlerini artırdıklarını söyledi. Süleymanpaşa’da birçok noktada fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, hem Ramazan’ın manevi atmosferini hem de pideye olan sevgiyi gözler önüne seriyor.

İftar vaktine dakikalar kala sıcak pideyle evlerine yetişmek isteyen vatandaşlar, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunu da yaşadıklarını belirtiyor.