Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle facia önlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde gece saatlerinde bir prefabrik evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi adeta gündüze çevirirken, mahalle sakinleri endişe içinde yangını söndürme çalışmalarını izledi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.