Tekirdağ’da poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ’da günlerdir devam eden poyraz fırtınası, kıyılarda dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Rüzgarın etkisiyle sahile vuran kızıl yosunlar, bölgede yer yer geniş alanları kapladı. Bu doğa olayı, yerli halkın ilgisini çekerken, fırtına kıyıdaki teknelerin denize açılmasına da engel oldu. Özellikle büyük yük gemileri Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri şiddetli poyrazın getirdiği dalga yüksekliği ve güvenlik gerekçesiyle limanda bekletildi.

Fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceği öğrenildi.