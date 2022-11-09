Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Banarlı Mahallesinde polis künyeli fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Banarlı Mahallesinde polis künyeli fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesine bağlı Banarlı Köyü ormanlık alanda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından polis ormanı olarak ayrılan 7 dönümlük alana şehit ve gazi çocuklarıyla birlikte teşkilat personelinin çocukları orman yangınlarına dikkat çekmek için “Gönlümüzde yeşerttiklerimiz” sloganıyla karaçam ve fıstık çamı dikimi gerçekleştirildi. Alana yaklaşık 200 fidan dikilirken, malulen emekli, gazi ve şehit bekçi ve polislerin künyeleri de bazı fidanlara takılarak dikim işlemi yapıldı. Fidan dikiminde şehitlerin ruhuna dualar okunmasının ardından program sona erdi.

Fidan dikimine İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı.