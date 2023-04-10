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10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Kapaklı Belediyesi anaokulunda eğitim gören öğrenciler ve okul öğretmenleri tarafından Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ziyaret edilerek burada görev yapan polis memurlarının polis haftası kutlandı. Tekirdağ il genelinde polis haftası çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Belediye işçisi yaralandı

Çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Belediye işçisi yaralandı

Tekirdağ Neşe Erberk Anaokulunda 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Toplum Destekli Polislik Şube, Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Büro Amirliği Ekipleriyle birlikte geleceğin teminatı çocuklara polislik mesleğini anlatıp çocuklarla eğlenceli vakit geçirildi.

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