İstanbul’da bebek ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi’nin ruhsatı iptal edildi. Ruhsatın iptal edilmesi üzerine hastalar taburcu ediliyor.

Çorlu’daki Özel Reyap Hastanesi’nin ruhsatının iptal edilmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren hastalar yakınları tarafından hastaneden alınmaya başlandı. Ruhsat iptali kararı sonrasında hastanede yoğun bir hareketlilik yaşandı ve hastaların taburcu süreci ilerlemeye devam ediyor.