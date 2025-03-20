Tekirdağ’da düzenlenen farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler sahneye çıkarak dans gösterisi sundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, özel bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Programa çok sayıda davetli katıldı.

Vakıfta eğitim gören down sendromlu öğrenciler, etkinlik kapsamında hazırladıkları dans gösterisini sahneleyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Dans gösterisinin ardından öğrenciler, "Ispanaklı Yumurta" adlı müzikali sahneleyerek yeteneklerini sergiledi. Seyirciler, öğrencilerin performansını beğeniyle izlerken, duygusal anlar da yaşandı.

Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde öğrenciler, programa katılanlarla birlikte geleneksel bir oyun olan galoş yaptı. Hem özel bireyler hem de etkinliğe katılanlar için eğlenceli anların yaşandığı programda, öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sultan Ateşoğlu, programda yaptığı konuşmada, her zaman özel bireylerin yanında olduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla özel bireylerin hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını belirten Ateşoğlu, güzel bir etkinlikte özel çocukların doyasıya eğlenmesinin kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş de herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini aktardı. Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri olduğunu ifade eden Güneş, özel çocukların bu tür etkinliklerle sosyalleştiğini belirtti.

Etkinlik, öğrencilerin neşeli anlarıyla sona ererken, katılımcılar da özel bireylerle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.