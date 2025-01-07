Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.35 sıralarında Kırkkepenekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah A. idaresindeki 16 JZR 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla inen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.