Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın hızla büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Emniyet ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, 1 şahıs ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kaynak: İHA