Tekirdağ’da öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek hem siber dünyanın tehlikeleri hakkında bilgilendirildi hem de polislik mesleğiyle ilgili deneyim kazandı.

Tekirdağ’da kolejde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi. Ziyaret kapsamında, öğrencilere siber zorbalık ve sanal dünyanın tehlikeleri anlatıldı. Akran zorbalığına maruz kalmaları durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilen öğrenciler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme birimini de ziyaret etti. Polis ekipleri, görevlerinde kullandıkları ekipmanları tanıtarak meslekleri hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, çocukların hem sanal hem de gerçek dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.