Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında öğrencileri sanal dünyadaki tehlikelere karşı bilgilendirdi.

Tekirdağ’da 5-6 Mart 2025 tarihlerinde Barbaros Ortaokulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerde öğrenci ve öğretmenlere güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliklerde öğrencilere el broşürleri dağıtılarak bilinçli internet kullanımı ve siber tehditlere karşı alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgiler verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sanal ortamda işlenen suçların gerçek hayatta da ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti.