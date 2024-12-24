Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde ilköğretim okulunda öğretmen ve öğrencilere yönelik afet ve acil durum farkındalık eğitimi ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri, Muratlı ilçesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda düzenledikleri eğitimde, katılımcılara afet ve acil durumlarla ilgili önemli bilgiler verdi. Eğitimde, ilk 72 saatin önemi, farklı afet türleri, afetlerin etkileri, yaşanılan mekânlarda risklerin azaltılması ve afet anında doğru davranış biçimleri gibi hayati konular ele alındı. Ayrıca, DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ve sigortalılık bilincine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin ardından okula getirilen deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem anı ve deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Simülasyon tırında öğrencilere birebir deprem deneyimi yaşatılarak, doğru reflekslerin nasıl geliştirilmesi gerektiği gösterildi.

Tatbikat kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimin ardından uygulamalı olarak katıldıkları bir deprem tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında, okulun tahliye planları uygulandı ve öğrencilerin afet anındaki hazırlıklarının pekiştirilmesi sağlandı.