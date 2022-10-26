Tekirdağ’da muhtarlar istişare toplantısında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Tekirdağ’da muhtarlar istişare toplantısında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan muhtarlar Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile bir araya geldi.

Kentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen Muhtarlar Buluşması Ekim Ayı İstişare Toplantısında; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve başkan yardımcılarının yanı sıra birim müdürleri de yer aldı. Toplantıya ayrıca TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgi de katıldı.

Akşam yemeğinin ardından muhtarlara hitap eden Belediye Başkanı Yüksel, merkez ve kırsal mahallelerde yapılan ve planlanan proje, yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Mahalle muhtarlarının talep ve önerileri değerlendiren Yüksel, taleplerin mümkün olan en kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti.

Muhtarlar Buluşması Ekim Ayı İstişare Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Muhtarlar Buluşması programımızın Ekim ayı toplantısını yüksek katılımla gerçekleştirdik. Belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin hazır bulunduğu toplantımızda misafir ettiğimiz TREDAŞ Genel Müdürümüz Sayın Reşit Bilgi ile birlikte muhtarlarımızın talep ve beklentilerini değerlendirerek, ilçemiz genelinde devam eden çalışmalarla, yeni başlayacak projelerimize ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.