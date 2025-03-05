Tekirdağ Çorlu’da motosikleti şaha kaldıran sürücü geçirdiği kaza sonrası yaralandı. Sürücüye 51 bin 982 cezai işlem uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Santral mevkiinde meydana geldi. Eski itfaiye ışıklar mevkiinden Santral yönüne seyreden İ.D., kullandığı 59 AIH 978 plakalı motosikleti şaha kaldırdı.

Motosikletlinin akrobatik şovu kazaya dönüştü. Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.D.’nin ayağında kırık meydana geldiği öğrenildi.

Trafik polisi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından akrobatik hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği sürücüye ilgili maddeden 51 bin 982 cezai işlem uyguladı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.