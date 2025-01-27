Tekirdağ’da yaklaşık 1 aylık süreçte 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak tarihinden itibaren il genelinde yapılan denetimlerde 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Açıklamada, trafikteki kazaların yarısında motosikletlerin ve sürücülerinin bir şekilde mağdur veya taraf olarak yer aldığına dikkat çekildi. Motosiklet denetimlerinin artırılarak sürdürüldüğü belirtilirken, kusurlu motosiklet kullanımı ve kasksız sürücülere daha az rastlanıldığı, geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kusurluluk oranının yüzde 50 oranında azaldığı vurgulandı. Açıklamada, motosiklet sürücülerinden özellikle meskûn mahalde gereksiz gazlama ve abartı egzoz kullanımından kaçınmaları ve çevreyi rahatsız etmemeleri konusunda destek istenirken, kasksız motosiklet kullananlara karşı da hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapıldı. Tekirdağlı vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür edilerek, kazasız günler dileğinde bulunuldu.