TÜİK Verilerine göre 2023 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 307 bin 109 olarak açıklandı.

2023 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 307 bin 109 motorlu kara taşıtının, 160 bin 309’u (yüzde 52,2) otomobil, 5 bin 637’sı (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 464’ü (yüzde 1,8) otobüs, 49 bin 481’i (yüzde 16,1) kamyonet, 12 bin 114’ü (yüzde 3,9) kamyon, 40 bin 206’sı (yüzde 13,1) motosiklet, bin 85’i (yüzde 0,4) özel maksatlı taşıtlar ve 32 bin 813’ü (yüzde 10,7) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Nisan ayında 10 bin 493 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 10 bin 493 taşıt içinde otomobil yüzde 69,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,2 ile kamyonet, yüzde 6,8 ile motosiklet ve yüzde 3,5 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,3’ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ ilinde 2023 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1956 bir önceki yılın aynı ayına göre 15 bin 147 (yüzde 5,2) adet artarak 307 bin 109 adet oldu. Tekirdağ toplam 307 bin 109 motorlu kara taşıtıyla Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip oldu.