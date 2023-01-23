Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Diyar D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 2. Sokak üzeri eski sanayi mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Diyar D. yönetimindeki 59 AFY 361 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Şahcihan Ş. idaresindeki 22 EK 699 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.