Kazada hafif yaralanan yaya vatandaş, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’nde Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı yakınında seyir halindeki bir servis minibüsü, bir anlık dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

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