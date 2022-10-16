Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda milyonlarca makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda milyonlarca makaron ve tütün ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 adres ve 3 araçtaki aramada, 7 milyon 887 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 56 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 12 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.