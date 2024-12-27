Tekirdağ’da Mehmet Akif Ersoy’un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy’a ait şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin okunmasıyla devam eden etkinlikte, 57. Alay Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma sürecini anlatan tiyatro oyunu, ayrıca ödül töreni, günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar, resim ve kitap sergisi ile müftülük tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti yer aldı.

Programa; Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçer, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Komutanı J. Albay Ahmet Çetin, İl Kültür Müdürü Abdullah Çetin Katıldı.