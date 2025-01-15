Tekirdağ’da lise öğrencilerine siber tehditle mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 09 Ocak’ta Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu ve Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. SİBERAY programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ile teknoloji bağımlılığı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Gençleri siber tehditlere karşı bilinçlendirme çalışmaları devam edecek.