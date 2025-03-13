Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri kötü alışkanlıklardan ve haksızlıklardan korumak amacıyla 57. Alay Anadolu Lisesi’nde bilinçlendirme eğitimi düzenledi.

Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere akran zorbalığı, elektronik sigaranın zararları ve yasal süreçler ile Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk hakları konularında bilgiler aktarıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin ve toplumun geleceğini korumak adına bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, eğitimlerin farklı okullarda da süreceğini kaydetti.

Kaynak: İHA