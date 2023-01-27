Gümrük Muhafaza görevlilerince gerçekleştirilen x-ray kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edilen konteynerde dedektör köpeklerin de katıldığı detaylı aramada ele geçirilen 114 kilogram kokain cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza birimlerinin ülkedeki limanlara gelen konteynerlere yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontrolleri neticesinde, Türkiye üzerinden transit geçecek, Güney Amerika çıkışlı bir konteynerde yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ’da bir limanda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi.

Sancaktepe’de bir evde 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Sancaktepe’de bir evde 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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