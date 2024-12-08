Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Tekirdağ’da 7 Aralık 2024 tarihinde jandarma trafik timleri tarafından yapılan özel denetimler kapsamında 129 araç ve 129 sürücü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 11 sürücüye toplam 17 bin 167 TL idari para cezası tanzim edildi.

Aynı gün yapılan diğer denetimlerde ise 20 sürücüye toplam 92 bin 775 TL idari para cezası uygulanırken, 2 hacizli ve yakalamalı araç yakalandı, 6 araç trafikten men edildi.