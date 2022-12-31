Tekirdağ’da Çorlu-Ergene yolunun Çırak Bayırı mevkiinde virajda kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’da Çorlu-Ergene yolunun Çırak Bayırı mevkiinde virajda kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkiinde meydana gelen kazada, Ergene istikametine seyreden Kadir Uğurlu’nun kullandığı 59 AFK 860 plakalı motosiklet, virajı dönerken kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan motosiklet, karşı yönden gelen Faysal Akan yönetimindeki 47 LL 186 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada başından yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Uğurlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Kaygan zeminde direksiyonu toparlayamadı”

Kazayla ilgili konuşan sürücü Faysal Akan, “Ben yokuş yukarı çıkarken, karşıdan gelen motosikletli zeminin kaygan olması nedeniyle muhtemelen virajda direksiyonu toparlayamadı. Şerit değiştirerek bana çarptı. İlk anda durumu beni korkuttu ama şu an sağlık durumu iyi gibi duruyor, geçmiş olsun” diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.