Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Kazımdirik Turan Mahallesi 9. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent E.’ye ait gecekondudan alevler yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine bahse konu adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde soğutma çalışması yapılırken, mahalle sakinleri yangını korku dolu gözlerle izledi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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