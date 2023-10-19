Tekirdağ Çorlu’da su arızası bulmak için kazı çalışması yapan kepçe, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazdan çıkan yangının bir apartmanın 2. ve 3. katlarına sıçraması sonrası 2 evde ve iş makinesinde hasar meydana geldi.

Olay, Cemaliye Mahallesi Efe Sokak’ta meydana geldi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, su patlağı nedeniyle su arızasını gidermek için kepçe vasıtasıyla kazı çalışması başlattı. Kepçe kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlayan bölgeden alevler yükseldi. Yangın bir apartmanın 2. ve 3. katındaki ikametlere sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekipleri istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek facianın önüne geçti. Olayda yaralanan olmazken, iki ayrı evde ve iş makinesi maddi hasar gördü.

"Doğalgaz kutusu var diye söyledim"

Cemaliye Mahallesi Muhtar Azası Deniz Gökçe, “Önceki akşam orada çalışma yapılmıştı. Kazılacak yerde doğalgaz kutusu olabileceğini ifade etmiştim. Ama ne yazık ki olay kaçınılmaz oldu. Çok geçmiş olsun, can kaybı yada yaralanan olmaması tesellimiz oldu” diye konuştu.