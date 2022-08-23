Tekirdağ’da muhtemel afet ve acil durum olaylarında kurtarma faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmeleri, her an göreve hazır halde bulundurulmasının sağlanması, müdahale kapasitelerinin arttırılması amacıyla Köpekli Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ’da muhtemel afet ve acil durum olaylarında kurtarma faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmeleri, her an göreve hazır halde bulundurulmasının sağlanması, müdahale kapasitelerinin arttırılması amacıyla Köpekli Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ’da, görev yapan arama kurtarma personelinin muhtemel afet ve acil durum olaylarında kurtarma faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmeleri, her an göreve hazır halde bulundurulmasının sağlanması, müdahale kapasitelerinin arttırılması amacıyla Köpekli Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi.

Eski Tekel Fabrikası’nda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği göçük altında kalan bir kişiyi, köpekler koku alma duyuları yoluyla bularak kurtarılmasını sağladı.

Vali Yıldırım tatbikat sırasında yetkililerden bilgi aldı. AFAD personeline görevlerinde başarılar dileyen Vali Yıldırım ardından buradan ayrıldı.