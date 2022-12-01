Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Tekirdağ Çorlu’da polis ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Tekirdağ Çorlu’da polis ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde kış lastiği uygulaması kapsamında çeşitli noktalarda denetim yaptı. Vatandaşların can güvenliği için denetimlerini sıklaştıran ekipler, uygulama çerçevesinde, minibüs, kamyon ve ticari araçları durdurarak lastik kontrol etti. Kar lastiği takılmadan yola çıkarılan araçların sahiplerine bin 152 lira para cezası kesildi. Trafik polisleri, kış lastiğini takarak kurallara riayet eden sürücülere teşekkür etti.