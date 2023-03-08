Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karacakılavuz Mahallesi’nde devam eden projeleri yerinde incelemek üzere ziyarette bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karacakılavuz Mahallesi’nde devam eden projeleri yerinde incelemek üzere ziyarette bulundu.

22. Dönem AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ahmet Kambur ile birlikte tesislerde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, inşaat çalışmalarında görev alan çalışanlarla da bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“En kısa sürede tamamlamak için çalışıyoruz”

Karacakılavuz Mahallesi’nde yapımı süren Spor Tesisleri ve Sosyal Tesis projelerine yerinde nezaret eden Başkan Yüksel, projelerin bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Yüksel, “Karacakılavuz Mahallemizde yapımı devam eden tesislerimizi, ziyaret ettik. Tesislerimiz, bölge halkımıza önemli bir hizmet sunacak. İnşaat çalışmaları titizlikle devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.