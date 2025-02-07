Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde (ilçe girişi) bulunan kereste fabrikasından dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak itfaiye talebinde bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Çorlu İtfaiye İstasyon ekiplerinin yoğun çabası sonrası 2 saat sonra tamamen söndürüldü. İstiflenmiş tahta keresteler alev alev yanarak küle döndü. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle dumandan etkilendiği değerlendirilen bir çalışan ambulans talebini reddetti.

Isınmak için ateş yakılmış

Yangınla ilgili konuşan Hüseyin Altıramazan, "Gündüz burada çalışan arkadaşlar herhalde ısınmak için ateş yakmışlar. Gündüzden kalan korun da muhtemelen tahtalara sıçramasıyla yangın olayı ortaya çıkmış. Yandı, bitti, ucuz kurtulduk diyebilirim" şeklinde konuştu.