Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi’nde İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ç. idaresindeki 59 ABG 608 plakalı otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde bulunan Güven Y.’ye ait 22 DK 603 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Veysel Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2’si kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangın çıkma ihtimali üzerine olay mahalline iki itfaiye aracı da sevk edildi.

Trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.