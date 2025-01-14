Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak 2025 ile 13 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kaçakçılık operasyonlarında önemli miktarda suç unsuru ele geçirdi. Operasyonlarda 5 tabanca, 169 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 182 bin 510 dolu makaron, 194 bin 600 boş makaron, 249 kilogram tütün, 9 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 112 bandrol ve 4 sigara sarma makinesi parçası ele geçirildi.

Ekipler, 9 ayrı olayda 13 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında nitelikli yağma suçuyla bağlantılı bir olayda 3 kişi gözaltına alındı.