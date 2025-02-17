Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ve Çerkezköy’de düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün mamulleri ve sahte içki ele geçirildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde Z.A.K.’ye ait işletmeye yapılan kontrollerde 7 adet elektronik sigara, 17 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 33 adet bandrolsüz puro ve 2 kilogram açık tütün bulundu.

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde ise S.G.’nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet kaynatma düzeneği ile 50 litre el yapımı viski ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.