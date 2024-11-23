Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Malkara ilçesi Hasköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda, kaçak tütün doldurulmuş makaron ve tütün doldurma makineleri ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, C.A. isimli şahsın boş makaronları tütün ile doldurarak satış yaptığı tespit edildi. Şüphelinin adresine yapılan aramada, 23 bin 400 adet dolu ve boş makaron, 1 adet otomatik makaron doldurma makinesi ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.