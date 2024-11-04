Tekirdağ’da Saray ilçesindeki bir çiftlik evinde kaçak kazı yapıldığı tespit edilerek kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi’nde S.A.’ya ait çiftlik evinde kaçak kazı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, kazı çalışması yaptığı iddia edilen M.K., Y.K., E.Ş., S.G. ve A.Ö. adlı şahısların bulunduğu araçta çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda, kaçak kazı yapmak için kullanılan bir adet dedektör, bir adet boşluk bulma cihazı, iki adet boşluk bulma çubuğu, iki adet halat ve iki adet gaz maskesi ele geçirildi. Söz konusu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.